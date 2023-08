(ANSA) – MILANO, 01 AGO – È passata una settimana dal violento nubifragio che ha colpito Milano e il sindaco Giuseppe Sala in un video sulle sue pagine social ha fatto la stima dei danni. "Non è definitiva ma riteniamo che Milano abbia subito un danno attorno ai 50 milioni – ha spiegato – Insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, abbiamo richiesto la dichiarazione di emergenza ambientale, in modo da ottenere dal governo il risarcimento dei costi che dovremo sostenere". Oggi il sindaco ha riunito tutte le aziende partecipate del Comune di Milano per fare il punto della situazione e stabilire i passi da fare nelle prossime settimane. "Con l’obiettivo di riportare Milano alla completa normalità entro fine agosto – ha ribadito – . Ancora molto resta da fare e, anche se agosto è il mese peggiore per trovare personale di aziende esterne per operare, non possiamo permetterci di sprecare tempo". Quanto alla mobilità cittadina e in particolare al trasporto pubblico, "l’obiettivo è avere tutto in ordine per il 4 settembre – ha spiegato Sala in un video sui social -. Ad oggi l’83% della rete è attivo". (ANSA).