Colpi tentati, altri andati a segno. Con l’estate e il periodo di vacanze si accendono i riflettori su alcuni comuni del Comasco per i furti e per la presenza di malintenzionati che provano ad avvicinarsi alle abitazioni.

Le ultime segnalazioni

Nel mirino nell’ultimo periodo le zone di San Fermo della Battaglia e di Capiago Intimiano. Solo nelle ultime ore risale a ieri pomeriggio una denuncia per tentato furto arrivata ai carabinieri di Rebbio con i ladri scappati non appena si sono accorti che c’era gente nella casa. Mentre una segnalazione relativa alla notte appena trascorsa è arrivata ai militari da Capiago Intimiano. C’è chi si ritrova con dei piccoli fori praticati vicino alle finestre a testimonianza di un tentativo poi non riuscito e chi invece si è ritrovato a fare i conti con le case messe a soqquadro, contanti e preziosi spariti.

Le parole del sindaco di San Fermo

Il sindaco di San Fermo della Battaglia, Pierluigi Mascetti, ha confermato alcuni colpi nella zona di via Bronno e via per Figino. Tuttavia spiega che i numeri non sono paragonabili a quelli di cinque anni fa che avevano richiesto l’intervento della prefettura. “E’ opportuno però stare attenti, attivare gli allarmi, anche quando si è in casa – ha spiegato – visto che a qualcuno è accaduto di essere all’interno mentre i malintenzionati cercavano di forzare le serrature. Soprattutto è utile segnalare subito alle forze dell’ordine, noi abbiamo una rete di 150 telecamere sul territorio”. Già da tempo intensificati i controlli notturni da parte dei carabinieri e anche la sera con la polizia locale in collaborazione con i comuni di Grandate e Montano Lucino.

Come provare a difendersi

Attenzione alta anche a Capiago dove negli ultimi giorni le segnalazioni non sono mancate. Con un colpo riuscito e altri tentati tra via Brugnago e via Fiume.

per questo è importante chiudere sempre portoni, cancelli e altre vie di accesso di abitazioni singole e condomini. Non aprire al citofono se non si conosce chi ha suonato, attivare sempre gli allarmi (apparecchi e sirene sono comunque disincentivanti), se si è in vacanza incaricare qualcuno del ritiro della posta.