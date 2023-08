Anche quest’anno – in occasione delle celebrazioni per la solennità di Maria Assunta in cielo, patrona della Cattedrale di Como – è in programma l’iniziativa “Firmamento musicale”.

Domani alle 21 il Duomo di Como ospiterà Accende lumen sensibus, Vedere, toccare, sentire…percorso artistico e sensoriale alla scoperta della Cattedrale

Con don Simone Piani, don Nicholas Negrini, Lorenzo Pestuggia.

Il percorso del Firmamento, che si terrà fino al 14 agosto, si arricchisce, in questa edizione, di una novità. Suoni, immagini, parole e musica, non echeggeranno solamente sotto le volte illuminante della Cattedrale ma anche nell’antica chiesa di S. Carpoforo e nella prepositurale di S. Cassiano a Breccia.



In Cattedrale, oltre alle serate in cui risuoneranno i monumentali organi Balbiani (oltre 6.500 canne) con concerti solistici o accompagnati da strumenti, proposto un inoltre un appuntamento alla scoperta dei ‘tesori’ artistici del Duomo: armonia inscritta nell’arte, con accompagnamento musicale e lettura di alcuni testi. Ci sarà anche la possibilità di assistere ad una ‘prova aperta’ assieme ai cantori della Cappella Musicale.



Il suono dell’organo accompagnerà la preghiera dei Primi Vespri della solennità dell’Assunzione di Maria Vergine al cielo, nella serata conclusiva della rassegna.



Gli appuntamenti ‘esterni’ alla Cattedrale il 13 agosto nella Chiesa parrocchiale di Breccia in occasione dei festeggiamenti del santo patrono con la celebrazione eucaristica ed un momento musicale al grande organo ‘Balbiani-Vegezzi-Bossi’ offerto dalla Cappella del Duomo di Como.

In Cattedrale si alterneranno diversi organisti: oltre al titolare Lorenzo Pestuggia, ci saranno Paolo Gazzola con Davide Fiorentini (oboe), Andreas Liebig con il soprano Gudrun Sidonie (in collaborazione con la rassegna “Percorsi d’organo in Provincia di Como”) e Laurent Jochum.