Dopo l’ondata di maltempo che lo scorso mese si è abbattuta sul territorio comasco sono diversi i cantieri aperti per riparare i danni alle abitazioni. Per questo i carabinieri della compagnia di Cantù nei giorni scorsi, assieme al personale civile dell’Ispettorato del Lavoro di Como, hanno effettuato una serie di controlli per verificarne la sicurezza.

Le verifiche si sono concentrate nel comune di Turate e nei paesi limitrofi. In particolare sono state controllate due aziende edili, tre lavoratori di cui uno non è risultato in regola, un’attività è stata sospesa per gravi violazioni in materia di sicurezza, due titolari sono stati denunciati per varie violazioni in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro. Sanzioni per circa 28.000 euro. Le norme violate hanno riguardato principalmente la mancata idoneità’ alla mansione dei lavoratori, il rischio di caduta dall’alto, la mancata formazione del lavoratore e il mancato utilizzo dell’idonea attrezzatura da lavoro.