Tempio Voltiano, nuova tragedia. E’ morto durante la notte in ospedale Yassa Ayed Agaiby Kamel. Venti anni di origine egiziana è scomparso sott’acqua nella giornata di ieri pomeriggio mentre faceva il bagno a pochi metri dalla riva, davanti alla lingua di sabbia emersa per il livello del lago basso nella zona del Tempio Voltiano a Como.

E’ stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo mezz’ora, a quattro metri di profondità. Subito trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della battaglia in condizioni disperate e sottoposto al trattamento Ecmo, la circolazione extracorporea. Durante la notte però il giovane è deceduto.

Il 20enne, secondo le prime informazioni risiedeva a Milano e ieri era arrivato a Como con alcuni amici, in gran parte connazionali per trascorrere la giornata al lago. I giovani si sono sistemati sulla spiaggia davanti al Tempio Voltiano, affollata quotidianamente da decine di persone. Il divieto di balneazione e i ripetuti avvisi per ricordare la pericolosità dei tuffi nel lago in quel tratto, come è ormai noto non bastano a fermare tuffi e nuotate.

Poco prima delle 14, il 20enne è entrato nel lago. Era a pochi passi dalla riva. Probabilmente, senza rendersi conto è finito in un punto in cui il fondale diventava più profondo ed è scomparso sott’acqua. Alcuni presenti che si sono resi conto che il giovane non è riemerso hanno dato l’allarme.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il giovane a circa 4 metri di profondità, a poca distanza dalla riva. Il 20enne è stato recuperato e affidato al personale del 118.

Pochi giorni prima un’altra, l’ennesima tragedia, nelle acque del lago davanti al tempio Voltiano. Il 13 agosto scorso, nello stesso punto è annegato un 20enne sempre egiziano, che era arrivato sul lago in compagnia di amici ed è morto dopo un tuffo. Poche ore prima un trentaduenne di Carugo aveva perso la vita a Oliveto Lario, nel Lecchese. A Bellagio pochi giorni prima il lago era stato fatale a un turista francese. Tra le vittime sul ramo lecchese, in questa estate funestata dalle tragedie nelle acque del Lario, anche una bambina di soli 11 anni.