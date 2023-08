Un caso sospetto di virus Dengue all’ospedale Sant’Anna. Il paziente è ricoverato nel reparto malattie infettive e sarebbe in buone condizioni. E’ rientrato recentemente da una delle aree in cui la patologia è più diffusa e l’ipotesi è dunque che abbia contratto durante il viaggio la malattia. Sono in corso gli accertamenti per l’eventuale conferma della diagnosi.

In Lombardia è alta l’allerta sull’infezione. Negli ultimi giorni sono stati accertati 18 casi di Dengue, in gran parte legati a viaggi all’estero in luoghi dove la malattia è endemica. Nelle ultime ore però sono stati riscontrati anche due casi a Castiglione d’Adda di persone che hanno contratto il virus senza aver viaggiato, infettate quindi da una zanzara.

Luigi Pusterla, primario del reparto malattie Infettive dell’Asst Lariana invita a non creare allarmismi e ricorda che sono rari i casi di complicanza. La patologia è diffusa soprattutto nei Paesi tropicali e l’invito è a rivolgersi al medico per chiunque sia appena rientrato da una zona a rischio e manifesti sintomi quali febbre alta e dolore alle ossa. Il virus può essere trasmesso da due tipi di zanzare, in particolare la zanzara tigre.