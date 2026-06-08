Caos parcheggi all’ospedale Sant’Anna, flash mob di sindacati e lavoratori: “Situazione insostenibile”

Caos parcheggi all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, organizzato questa mattina un flash mob di lavoratrici e lavoratori di Asst Lariana e dei servizi in appalto per chiedere più posti auto.

Parcheggio dipendenti al Sant’Anna, il flash mob per chiedere più spazi

Dopo la raccolta firme per promuovere l’ampliamento dello spazio a servizio della struttura, sindacati e lavoratori hanno organizzato un presidio “per denunciare – dicono – una situazione non più sostenibile e rendere visibile un disagio che non può essere ignorato“.

I lavoratori dell’ospedale Sant’Anna, scrivono in una nota i sindacalisti, “ogni giorno si svegliano sapendo che dovranno arrivare anche 2 ore prima del turno sperando di trovare un parcheggio libero, per cui pagano una quota ogni mese. Un problema – aggiungono – noto da anni ma mai risolto“. “Ogni giorno – si legge ancora nella nota – le lavoratrici e i lavoratori rischiano di arrivare in ritardo, con un impatto diretto su stress e condizioni di lavoro. Ogni giorno – proseguono i sindacalisti – oltre alle liste d’attesa, anche il parcheggio rischia di diventare una barriera al diritto alla salute“.

L’appello è quindi alla politica, affinché “intervenga subito con soluzioni concrete e tempi certi, assumendosi la responsabilità e smettendo con le promesse vuote che si ripetono da anni”, scrivono ancora i sindacati.