Screening e prevenzione dei tumori, l’incontro a Erba

La diagnosi precoce è una delle armi più efficaci nella lotta contro il cancro. Individuare un tumore in fase precoce può fare la differenza. Grazie a controlli mirati, rivolti a specifiche fasce di popolazione e offerti gratuitamente, è possibile identificare alcune neoplasie nelle fasi iniziali, aumentando significativamente le probabilità di successo delle cure e riducendo l’impatto dei trattamenti.

Se ne parlerà nel prossimo incontro di “Como in Salute”, in programma mercoledì 10 giugno, alle ore 17, presso Cà Prina–Sala Isacchi in piazza Prina 1 Erba. L’appuntamento ha come titolo: “Screening per la lotta contro il cancro”.

Durante l’incontro, i medici relatori offriranno al pubblico una panoramica sui principali strumenti di prevenzione oncologica con focus sui principali programmi di screening attivi, sulle modalità di accesso, sui benefici concreti in termini di riduzione della mortalità e miglioramento della qualità di vita, sul ruolo dell’informazione e della consapevolezza individuale nell’aderire ai percorsi di prevenzione.

Interverranno Paola Aiello (dirigente medico del Centro Screening Ats Insubria), Barbara Marino (medico specialista in Gastroenterologia–Endoscopia digestiva presso l’Ospedale di Erba), Luigina Pastore (medico specialista in radiologia all’Ospedale di Erba). Modera il dottor Giuseppe Enrico Rivolta.

L’ingresso è libero e aperto a tutti fino ad esaurimento posti.