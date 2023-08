(ANSA) – LA SPEZIA, 28 AGO – Disagi alla Spezia per il passaggio del fronte temporalesco che nella notte scorsa ha investito Genova. Questa mattina, attorno alle 10.30, un forte temporale ha colpito la provincia più orientale della Liguria causando allagamenti in diverse zone a partire dal capoluogo, dove la centralissima Via Chiodo si è trasformato in un fiume per almeno un’ora. Colti di sorpresa le decine di turisti stranieri presenti in città – oggi due le navi da crociera in porto – e i cittadini che volevano usufruire del trasporto pubblico. In azione un tecnico del Comune della Spezia che ha stappato i tombini, ostruiti dalle foglie, permettendo il deflusso dell’acqua. Allagamenti segnalati anche a Marinella di Sarzana sulla strada litoranea, fino al confine con la Toscana. Vigili del Fuoco del comando provinciale impegnati tra le Cinque Terre e la Val di Vara, da Pignone a Monterosso, fino a Brugnato e Carro liberare le strade dalle piante cadute e da locali smottamenti. Nella serata di ieri i fulmini hanno provocato due incendi. Uno a a Tavarone di Maissana, dove un fulmine ha colpito il tetto di un’abitazione e, probabilmente attraverso la linea dell’antenna televisiva, interessato l’impianto elettrico e un materasso. Nel secondo caso è stata una zona boschiva nei dintorni di Bolano a prendere fuoco. In entrambi i casi i roghi sono stati domati prontamente. (ANSA).