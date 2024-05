Sicurezza in via Anzani, si riaccende il dibattito a Como. Nonostante le ordinanze, la situazione nella zona della città resta molto tesa.

Nonostante il divieto di consumare alcolici in luogo pubblico, misura introdotta dall’attuale amministrazione comunale, nonostante la strada rientri nella “zona rossa”, ossia nelle aree di particolare tutela sotto il profilo della sicurezza, via Anzani resta purtroppo ancora al centro delle cronache cittadine per spaccio, degrado e violenza. Tra gli ultimi episodi – lo scorso 24 aprile – un litigio in strada che ha coinvolto numerosi ragazzi.

Sulla richiesta di maggior sicurezza da parte di cittadini e residenti della via è intervenuto il sindaco di Como, Alessandro Rapinese: “Sono in contatto costante con Prefetto, Questura e forze dell’ordine sul fronte sicurezza – ha detto il primo cittadino – Oggettivamente gli ultimi episodi che hanno riguardato la via sono deprecabili. Situazioni del genere non possono e devono ripetersi”. Poi Rapinese sottolinea: “Confido nelle forze dell’ordine, il tema sicurezza in quell’area della città è serio ma dobbiamo combattere con gli strumenti che abbiamo. Servirebbe – conclude il sindaco – una normativa più severa”.

Intanto attaccano le opposizioni di Palazzo Cernezzi: “Gli avvenimenti stonano con le promesse dell’amministrazione”, dichiarano in una nota gli esponenti del Pd, Alessandro Rossi (Segretario Como Convalle) e Daniele Valsecchi (Segretario cittadino). “Dal sindaco solo parole, è da tempo che noi, lì, ci siamo e con grande impegno, dal lavoro su via Castellini a incontri con i cittadini sul tema del decoro e della sicurezza”. “La zona tornerà vivibile è l’ultimo bluff del primo cittadino”, attacca Svolta Civica. Sulla delicata questione interviene anche Lorenzo Cantaluppi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia: “Ho avuto modo di confrontarmi con alcuni residenti della zona di via Anzani, che chiedono maggiori controlli e l’opportunità di aumentare le telecamere nella zona. Siamo tutti consapevoli che non ci possono essere soluzioni facili a problemi complessi, certo è che la situazione sta tornando ad essere esplosiva”.