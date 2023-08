In occasione dell’80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il Lago di Como torna a Venezia.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo e con il supporto organizzativo di Fondazione Lariofiere, la Camera di Commercio di Como-Lecco, torna così a presentare il territorio, con le sue bellezze e il suo saper fare, consapevole che l’interesse dell’industria cinematografica per l’area lariana è in continua crescita, tanto da aver portato diverse case di produzione a scegliere il Lago come set cinematografico.

Il “Lago di Como” sarà presente all’interno dell’area di Fondazione Ente dello Spettacolo, nella prestigiosa cornice dell’Hotel Excelsior, cuore pulsante della kermesse.

Come già avvenuto nelle precedenti edizioni, anche quest’anno sono previsti momenti di approfondimento: il primo, in programma per venerdì 1 settembre, sarà dedicato al tema della creatività quale valore aggiunto che le imprese lariane possono mettere al servizio dell’industria cinematografica. L’altro, in calendario mercoledì 6 settembre, metterà in luce gli aspetti più strettamente economici legati allo sviluppo del settore cinematografico.