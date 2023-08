Mariano Comense, auto in fiamme nella notte. E’ accaduto ieri sera attorno alle 23.45 in via Risorgimento.

Sul luogo sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio e del distaccamento di Cantù per un incendio che ha coinvolto due auto in sosta di cui una alimentata a GPL. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento.