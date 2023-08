Monte Olimpino, auto in fiamme questa mattina intorno alle 8.20 in via Bixio. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona.

L’auto che ha preso fuoco – per cause ancora da chiarire – si trovava vicino a condomini e alberi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.