Un 19enne italiano ha rischiato la vita alle piscine del Lido di Lugano, ma è stato salvato in tempo grazie al pronto intervento di un bagnino. Il giovane questa mattina verso le 10 stava infatti per annegare.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia cantonale, il ragazzo dopo un salto da un trampolino nella vasca per tuffi non è più riemerso. Prontamente è intervenuto l’assistente che ha tratto in salvo il 19enne, che è stato rianimato sul posto.

Successivamente il giovane è stato trasportato in ambulanza all’ospedale dai soccorritori della Croce Verde di Lugano. In base a una prima valutazione medica – spiega la Polizia cantonale – la sua vita non sarebbe in pericolo.