500mila euro a sostegno di Asili Nido e Scuole dell’Infanzia di Cantù. Approvato il piano di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Un’azione che può contare su risorse che ammontano a 516.000 euro per il triennio 2021 – 2023. L’obiettivo: il consolidamento e ampliamento della rete dei servizi educativi per l’infanzia, il potenziamento delle sezioni “primavera” e la formazione del personale educativo e docente in servizio.

“Si tratta di disponibilità importanti, l’obiettivo del Fondo è quello di potenziare l’offerta, rendendo inoltre più agevole la gestione del servizio. Guidati da questo principio, per la prima volta abbiamo deciso di ampliare le realtà che beneficeranno delle risorse, prendendo in considerazione sia il pubblico che il privato, convenzionato o meno, per favorire l’accesso ai servizi di tutte le famiglie, soprattutto quelle che devono affrontare fragilità e disabilità”, spiega

Isabella Girgi, assessore all’Istruzione e Servizi Sociali.

Il Comune potrà contare quindi su 170 mila euro all’anno circa.

“La ripartizione che abbiamo scelto di adottare rispetta i criteri proposti da Regione

Lombardia, ulteriormente declinati per rispondere alle esigenze del territorio. In particolare” spiega ancora l’assessore Girgi. “Il 30% della quota 2023 destinata alle scuole dell’infanzia paritarie verrà utilizzata per garantire la riapertura di una sezione, mentre il 10% delle risorse totali verrà destinato alle scuole, a rimborso delle spese sostenute per facilitare e supportare la frequenza scolastica dei bambini con disabilità” ha aggiunto. Si tratta di una scelta calibrata sulle domande del territorio, con un occhio di riguardo per tutte quelle azioni che favoriscono l’inclusione e quel welfare municipale che – conclude – come Amministrazione, da ormai quattro anni promuoviamo”.

A Como i dati e le novità saranno presentati domani

Sul fronte degli asili nido il comune di Como presenterà nelle prossime ore dati, progetti e novità dell’anno.