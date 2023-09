Tre colpi in una sola notte ad Arosio. A metterli a segno una coppia, un uomo e una donna. I due, lui 36enne già noto alle forze dell’ordine e lei 30enne incensurata, sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso continuato dai carabinieri. In base a quanto ricostruito si sono introdotti in comune forzando la porta del locale anagrafe e facendo scattare l’allarme. I militari li hanno sorpresi ancora all’interno dell’edificio. I successivi accertamenti hanno permesso di attribuire alla coppia – grazie alle immagini della videosorveglianza e ai sopralluoghi – altri due furti avvenuti sempre nella notte in un negozio e in una cooperativa ancora ad Arosio.



Le indagini dei carabinieri hanno permesso inoltre di rintracciare un terzo complice, un 34enne di origine straniera, In Italia senza fissa dimora, denunciato per gli stessi reati. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari.

Le operazioni si inseriscono nell’ambito dei controlli straordinari del territorio intensificati nelle ore serali e notturne.