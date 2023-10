Como, prenderanno il via a partire da mercoledì 4 ottobre le celebrazioni per il centenario del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Paolo Giovio”.

L’appuntamento da segnare in calendario è per la giornata di mercoledì alle 20.45 al Cinema Gloria di Como. Una serata aperta a tutti, ex docenti, ex studenti ed ex studentesse ed ex componenti del Personale ATA.

“Dal 1923 il Liceo Scientifico è entrato nell’ordinamento scolastico per realizzare al massimo livello la sintesi tra cultura umanistica e cultura scientifica – si legge sul sito del Liceo – La comunità educante del Liceo “Paolo Giovo”, fin dalla sua fondazione, che coincide con l’avvio della riforma del 1923, ha lavorato alla costruzione di un percorso didattico improntato alla ricerca di un metodo che formi gli studenti a non separare l’ambito scientifico da quello letterario, filosofico e artistico. Questo sia nella progettazione curricolare che in quella extracurricolare”.