Natale a Como. Una sola offerta è arrivata in Comune a Como per la sponsorizzazione tecnica dell’albero di Natale in piazza Duomo. Dopo la pista del ghiaccio di piazza Cavour che include anche i fuochi di capodanno, a inizio agosto l’amministrazione cittadina aveva pubblicato il bando relativo alla realizzazione dell’albero di Natale nel cuore della città. L’avviso – prorogato per l’assenza di offerte alla prima chiusura dei termini lo scorso 16 settembre – si è chiuso sabato scorso.

Tra le caratteristiche indicate nella gara – nei documenti di Palazzo Cernezzi si legge – che dovrà essere un abete naturale tra i 10 e i 15 metri di altezza addobbato in modo elegante adeguato al contesto monumentale di pregio della location, piazza Duomo. No a bocce brandizzate. Il progetto prevede l’allestimento, gli adempimenti di sicurezza e le certificazioni necessarie. Tra i requisiti e i criteri di valutazione, l’ecosostenibilità dei materiali. Non solo l’abete nell’avviso si parla anche di installazioni artistiche nelle principali vie e piazze del centro storico e di alcune circoscrizioni.

Infine nei prossimi giorni si conoscerà anche il numero di offerte arrivate per la realizzazione del mercatino di Natale in città. La decisione presa dalla giunta comasca oramai è nota: il mercatino ci sarà ma sarà ridimensionato e sarà ospitato in piazza Perretta, appena liberata dalle auto. Un massimo di 25 casette in legno per la vendita (senza somministrazione) di prodotti anche alimentari “preferibilmente artigianali e tipici del territorio”. Altre tre casette saranno collocate in piazza Grimoldi per ospitare a rotazione associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva del capoluogo che ne facciano richiesta e secondo un calendario predefinito.