Strada provinciale Lariana a senso unico alternato a Blevio per un intervento urgente per un muro a rischio crollo. I lavori, che interessano una proprietà privata, sono legati alle conseguenze del maltempo del 18 settembre scorso, che ha causato nuovi, ingenti danni nel paese che da oltre due anni è in ginocchio per i danni delle alluvioni.

Il sindaco di Blevio Alberto Trabucchi ha firmato un’ordinanza che istituisce il senso unico alternato sulla Lariana nel tratto di strada interessato dai lavori. Le limitazioni saranno gestite direttamente dall’azienda incaricata dei lavori a seconda dell’andamento del cantiere. Per ridurre le conseguenze sul traffico, è prevista la presenza di movieri o di un semaforo per regolare il passaggio dei veicoli. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al termine dei lavori e non è al momento indicata una data.

L’intervento, così come precisato nell’ordinanza, prevede “l’intercettazione di un corso d’acqua tombinato che scorre lungo una proprietà privata, che risulta essere ostruito in prossimità della strada provinciale 583 Lariana”. I lavori urgenti sono necessari “al fine di garantire la pubblica incolumità delle persone e dei mezzi transitanti dal rischio di crollo del muro in pietra”, come si legge ancora nel documento del Comune di Blevio.

Il corso d’acqua dovrà essere liberato dai detriti ed è prevista poi la realizzazione di una vasca in cemento armato, con copertura in grigliato, che permetterà in futuro di accedere e pulire agevolmente il torrente.

Il maltempo del 18 settembre scorso, secondo le prime stime comunicate dal sindaco Alberto Trabucchi ha causato danni per circa un milione di euro, a quale si aggiungono oltre 200mila euro per le abitazioni private danneggiate dalle intense piogge.