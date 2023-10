Un Giro di Lombardia con un elenco iscritti di altissimo livello. Sabato alle 10.20 la “classica” di ciclismo organizzata da Rcs Sport scatta dal centro di Como, con traguardo posto a Bergamo.

Nelle scorse settimane erano già stati fatti i nomi di personaggi del calibro di Primoz Roglic, Tadej Pogacar e Remco Evepoel.

A loro vanno aggiunti lo spagnolo Mikel Landa, vincitori del Giro d’Italia come Jay Hindley e Richard Carapaz, l’ex campione del mondo Julien Alaphilippe, ed ex trionfatori del Lombardia come Bauke Mollema e Thibaut Pinot. Altri corridori di rilievo: Carlos Rodriguez, Pavel Sivakov, Jan Mass, Simon Yates, Alexandr Vlasov.

Tra gli italiani da seguire con attenzione Fausto Masnada, Damiano Caruso e il bolognese, ma comasco d’adozione, Lorenzo Fortunato.

Ovviamente sabato in centro storico e poi in uscita da Como il percorso di gara sarà chiuso con largo anticipo. Limitazioni previste anche in zona stadio per consentire il parcheggio dei mezzi della gara.

Lungo il tracciato che porterà a Bergamo le strade saranno bloccate circa un’ora prima, ma il consiglio è di muoversi con largo anticipo, soprattutto per chi vuole raggiungere punti gettonati, come il Colle del Ghisallo in provincia di Como e poi le altre ascese nella parte finale nel territorio della provincia di Bergamo.