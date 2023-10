Giro di Lombardia, la partenza dell’edizione 2023 sarà da Como alle 10.20 – sabato 7 ottobre – con arrivo a Bergamo. Tutto pronto per la competizione ciclistica, che vede al via grandi nomi del panorama mondiale. Come sempre ad accompagnare l’evento anche una serie di limitazioni viabilistiche.

Partenza da piazza Cavour alle 10.20 con il chilometro zero dei corridori nelle centralissime strade del capoluogo lariano: via Plinio, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele e ancora via Indipendenza, via Bertinelli, via Sauro, viale Battisti, piazza Vittoria, via Milano e ancora piazzale San Rocco per arrivare in via Scalabrini.

Il resto del percorso sarà sostanzialmente invariato, con il passaggio da Cantù, Erba-Buccinigo, Canzo, Colle del Ghisallo (verso le 11.30). Poi i ciclisti si dirigeranno verso il Lecchese e il traguardo a Bergamo (arrivo tra le 16.40 e le 17.30, a seconda della media tenuta dai corridori).

In città ci saranno divieti di circolazione per auto, bus e pedoni, nelle vie interessate dal passaggio dei corridori e in quelle riservate al parcheggio dei mezzi della corsa.

Venerdì 6 ottobre – dalla mezzanotte alle 20 – divieto di sosta nell’area dei “giardini Maggiolini”. Dalle 14 di venerdì alle 15 di sabato divieto di sosta in piazza Cavour e ancora nella giornata di sabato dalla mezzanotte fino alle 12 off limits via Bianchi Giovini, piazza Roma, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, via Indipendenza (da via Vittorio Emanuele a via Bertinelli), Largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, viale Puecher, piazzale Somaini, via Martinelli, via Sinigaglia, viale Masia.

Infine per sabato 7 ottobre dalle 7 alle 12 divieto di circolazione in zona stadio lungo Largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, viale Puecher, piazzale Somaini, via Martinelli, viale Masia e via Sinigaglia.

A Como il numero dedicato per richiedere informazioni su divieti e percorso è 3481336022.

Lungo il tracciato che porterà a Bergamo i percorsi saranno bloccati circa un’ora prima, ma il consiglio è di muoversi con largo anticipo, soprattutto per chi vuole raggiungere i punti più affollati.