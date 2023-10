Danni da animali selvatici. “Esercito in campo per contrastare l’invasione di cinghiali e cervi presenti sul territorio che causano incidenti, provocano danni alle coltivazioni e diffondono malattie”. E’ la proposta lanciata da Ettore Prandini, presidente della Coldiretti che ha partecipato al convegno “Fauna selvatica, strategie per la gestione” che si è svolto a Lariofiere di Erba.

“La situazione è fuori controllo – ha aggiunto Prandini- Già oggi gli agricoltori si trovano in fortissima difficoltà, non solo per quanto riguarda l’agricoltura ama anche per la sicurezza stradale, con gli incidenti che si moltiplicano di mese in mese. A tutto questo va dato una risposta in tempi immediati: in caso contrario, assisteremo a un inesorabile abbandono del territorio, con conseguenze inimmaginabili”.