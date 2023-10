(ANSA) – ROMA, 09 OTT – L’anticiclone africano continuerà a proteggere il nostro Paese ancora per quasi una settimana. Dopo di che irromperà l’autunno con piogge battenti, temporali e un clima sicuramente meno caldo. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Da lunedì 9 a venerdì 13 tutta sull’Italia dominerà il bel tempo e cielo in prevalenza sereno. Soltanto sulla Liguria, sull’alta Toscana e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia la nuvolosità potrà essere più presente, soprattutto al mattino. Non mancheranno inoltre locali foschie o temporanei banchi di nebbia nelle primissime ore del mattino, soprattutto sulle pianure del Triveneto. Le temperature continueranno a mantenersi sopra la media del periodo con valori massimi ancora sopra i 30°C al Centro-Nord e al Sud, in Sicilia e Puglia. Dal prossimo fine settimana l’anticiclone, invece, lascerà il nostro paese e inizierà il tempo instabile. Tornerà la pioggia, probabilmente la neve a quote prossime ai 2000 metri, ma soprattutto arriverà il fresco autunnale con un sensibile abbassamento delle temperature, anche di 10°C rispetto a questi giorni. Nel dettaglio: – Lunedì 9. Al nord; soleggiato con caldo estivo, foschie in pianura. Al centro: tutto sole e caldo. Al sud: bel tempo, temperature in aumento. – Martedì 10. Al nord: sempre sole e caldo estivo. Al centro: prosegue il bel tempo estivo. Al sud: sole e caldo in aumento. – Mercoledì 11. Al nord: soleggiato, leggermente meno caldo. Al centro: sole prevalente. Al sud: sole e caldo. Tendenza: soleggiato con caldo gradevole fino ad almeno venerdì, poi graduale cedimento dell’anticiclone. (ANSA).