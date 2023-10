Cernobbio ci riprova e per il secondo anno fa concorrenza a Como per il periodo di Natale. Ma quest’anno non sarà in alcun modo coinvolta Villa Erba. La manifestazione si svolgerà nelle aree della Riva dove sarà allestito il mercatino. Prevista una pista di pattinaggio in piazza Risorgimento, l’installazione di una struttura del giardino di Villa Bernasconi dedicata ad eventi e l’utilizzo di una sala multifunzionale dell’Istituto Comprensivo. E poi ancora allestimenti illuminotecnici e progetti per le scuole.

Il contributo del comune prevede un importo massimo di 40mila euro.

Lo scorso anno i due comuni confinanti hanno proposto due manifestazioni distinte. E anche per le prossime festività si replica. E’ stato, infatti, pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse per l’organizzazione della kermesse che si svolgerà tra il 7 dicembre e il 7 gennaio.

Si punta a valorizzare di più il centro del paese lavorando anche con i commercianti. Decisione che sembra rispondere a chi lo scorso Natale parlava di visitatori che non oltrepassavano i confini di Villa Erba, sede principale della manifestazione.

Domande entro il 24 ottobre

“Vogliamo far tesoro delle osservazioni e delle richieste che ci sono state fatte in passato – spiega il sindaco Matteo Monti – Quest’anno disporremo delle aree della Riva, che vogliamo rendere centrale, anche in considerazione dell’indisponibilità degli spazi di Villa Erba, che quest’anno non sarà coinvolta”.

Il Galoppatoio sarà indisponibile per l’avvio del cantiere del recupero serre finanziato da Fondazione Cariplo, mentre il parco della villa ospiterà degli eventi già calendarizzati.

Gli operatori interessati dovranno presentare anche il piano sicurezza, della manutenzione di tutti gli allestimenti, di acquisire le necessarie autorizzazioni, gestire la comunicazione e individuare il titolo della manifestazione. Per chi è interessato la documentazione dovrà essere presentata entro il 24 ottobre.

Dal canto suo Como già da mesi ha pubblicato bandi e avvisi per le diverse iniziative natalizie per gli eventi cittadini.