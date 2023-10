Cyber Sicurezza: solo il 65% delle aziende comasche e varesine fa uso degli antivirus in maniera sistematica per salvaguardare i propri dati. L’altro 35% ricorre a software non omogenei o inclusi negli applicativi più diffusi. In parallelo, le imprese del territorio che dichiarano di fare il back up dei dati in forma organizzata e periodica sono il 67%, mentre il restante 33% sostiene di ricorrere al salvataggio dei dati solo in forma saltuaria.

I dati sono emersi nel corso del workshop “CYBER SECURITY: GUIDA PRATICA PER LA TUA ORGANIZZAZIONE” organizzato da RETI spa (System Integration) e C.NEXT spa (sistema di poli di innovazione sul territorio nazionale) in collaborazione con Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica). L’incontro organizzato a ComoNExT – l’Innovation Hub di Lomazzo.

Tra gli altri dati – che hanno permesso di scattare una fotografia del comparto – è emerso che le aziende delle provincie di Varese e Como, non si preparano agli incidenti di cybersecurity. Persino tra quelle che ammettono di essere state attaccate più del 60% tralascia di attivarsi in caso di problemi cyber.

Alla fine del workshop è stato possibile effettuare una visita della sede di ComoNExT e avere un incontro One-to-One con gli organizzatori per avviare un percorso nell’ottica di salvaguardare il patrimonio informativo della propria azienda.

“Uno degli aspetti più rilevanti emersi è che la cyber security si presenta come un terreno ancora caratterizzato da ampi margini di crescita e sviluppo”. Ha spiegato Lorenzo Beliusse, Direttore Marketing di Reti spa.

“È necessario che le imprese (anche le più piccole) comprendano e adottino al più presto un sistema di linee guida volto non solo a salvaguardare il patrimonio dei loro dati e del loro know how da possibili e sempre più frequenti attacchi esterni, ma anche utile a favorire una migliore gestione delle informazioni al loro interno.” Ha aggiunto Stefano Soliano, AD di C.NEXT spa.

Mauro Cicognini, Membro del Comitato Scientifico di Clusit ha infine aggiunto: “Siamo davanti a uno scenario, in cui le aziende sono ancora largamente impreparate. Il segnale che cogliamo è quello di un lavoro importante ancora da portare a termine“.

Cyber Sicurezza, workshop a ComoNext di Lomazzo

Solo il 65% delle aziende comasche e varesine fa uso degli antivirus