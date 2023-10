In gravi condizioni l’uomo di 54 anni vittima di un incidente stradale, nella serata di ieri, intorno alle 19, in via Nino Bixio a Como. L’uomo era alla guida di un monopattino elettrico quando, per cause ancora da chiarire, è caduto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato urtato da un’auto che viaggiava verso Como Monte Olimpino, ma ancora non si hanno certezze sulla dinamica dell’incidente e sulle responsabilità.

Sul posto un’automedica e la Croce rossa di San Fermo della Battaglia. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in codice rosso, dunque in gravi condizioni, all’ospedale Sant’Anna. Inevitabili i disagi al traffico. La polizia locale ha chiuso la strada per oltre un’ora per effettuare i rilievi del caso.