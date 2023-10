Dopo aver agguantato il primo posto in classifica grazie alla vittoria con Trapani, Cantù è chiamata al match di anticipo del sesto turno di serie A2 domani sera ore 20,30 in trasferta contro all’Urania Milano, squadra esperta e collaudata. Gli uomini di coach Villa, reduci da un ottimo inizio di campionato, in classifica distano solo 2 punti dai biancoblu.

“Arriva subito una partita importante, in queste circostanze sono tutte importanti però Milano ha già dimostrato di avere un grande talento offensivo”. Ha detto alla vigilia il coach di Cantù, Devis Cagnardi. “È una squadra compatta con diversi giocatori che lavorano insieme dallo scorso anno, qualcuno anche da prima – aggiunge il tecnico -. L’allenatore è lo stesso da 7 anni, quindi c’è una quadratura tecnico tattica, di gestione delle situazioni e delle emozioni di alto livello. Giochiamo in casa loro ci aspettano, così come ci aspetteranno tutte le squadre. L’ultima partita, che va archiviata immediatamente, ha dimostrato chiaramente quelle che sono le nostre attitudini e di conseguenza – conclude Cagnardi – troveremo una squadra pronta a 360 gradi per affrontarci e sarà una partita molto delicata.”

Squadre sul parquet del Palalido alle 20,30.