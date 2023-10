Un Como autorevole ritrova il successo nella partita contro il Catanzaro. Vittoria per 1-0 degli azzurri contro il giallorossi in uno stadio Sinigaglia con il “tutto esaurito”. Decisiva la realizzazione di Simone Verdi al terzo minuto su rigore. I lariani hanno mostrato di meritare questa affermazione con una lunga serie di occasioni da gol (in particolare con Patrick Cutrone e Alessandro Gabrielloni) che non sono riusciti a concretizzare. L’unico vero brivido per i padroni di casa al 25′ del secondo tempo, quando il Catanzaro ha colpito una traversa.

Bella prestazione dei lariani, dunque, dopo le sconfitte con Cremonese e Parma e alla vigilia di due gare in trasferta, a Pisa e ad Ascoli. Como che rimane in zona playoff a quota 17 punti, al quinto posto solitario, in attesa delle partite della domenica, che andranno a chiudere l’undicesima giornata.