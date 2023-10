Il Comune di Como prosegue nel lavoro di digitalizzazione delle pratiche legate ai cimiteri e nella definizione degli elenchi delle concessioni cimiteriali scadute. Un avviso stampato su un foglio giallo ben riconoscibile posizionato sulle tombe informerà i familiari della scadenza e delle procedure per regolarizzare la posizione.

Nelle ultime ore è stato completato in particolare l’intervento per il Cimitero Monumentale. È pubblicato all’albo pretorio del Comune di Como l’avviso pubblico di scadenza concessioni cimiteriali tombe di famiglia, fa sapere Palazzo Cernezzi.

Le possibilità

I familiari o aventi titolo possono chiedere il rinnovo della concessione. E’ possibile poi chiedere la raccolta dei resti mortali ossei per lo spostamento in apposite cassette metalliche o per la successiva ricollocazione. I familiari possono anche disporre, quando ricorrano tutti i presupposti normativi e autorizzativi, la cremazione dei resti mortali con eventuale traslazione in altra sepoltura. Un’ultima possibilità è rinunciare espressamente al rinnovo della concessione della tomba di famiglia e ai resti mortali dei propri defunti autorizzando quindi il Comune a procedere alla collocazione dei resti presso l’ossario comune del cimitero previo loro deposito provvisorio per il periodo indicato nell’avviso.

La mancata risposta

La mancata formalizzazione di qualsiasi volontà da parte dei familiari sulla destinazione dei resti mortali del proprio defunto si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, compresa la cremazione.

Poiché nelle tombe di famiglia risultano essere conservati anche i resti mortali degli altri familiari del defunto, il Comune di Como invita i familiari o gli aventi titolo interessati a disporre le proprie volontà anche per tutti gli altri defunti presenti nella tomba di famiglia.

Le informazioni

Per avere informazioni sulla concessione cimiteriale i familiari o gli aventi titolo possono contattare il numero 031.252.222.

Per manifestare la volontà di rinnovo o di rinuncia, i familiari o gli aventi titolo possono telefonare ai numeri 031.252.082/462 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure possono inoltrare la richiesta di informazione tramite https://segnala.comune.como.it

L’Avviso pubblico di scadenza concessioni cimiteriali tombe di famiglia (celle) – Cimitero Monumentale è presente sul sito istituzionale del Comune di Como all’indirizzo

www.comune.como.it fino all’11 gennaio 2024.