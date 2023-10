Orologi Rolex da uomo fino a 20mila euro di base d’asta, orologi Cartier da donna fino a 12mila euro, borse in pelle Hermes da oltre 3mila euro, gioielli Bulgari, champagne, anelli con diamanti fino a 75mila euro, per arrivare a smartphone, bici elettriche, playstation, automobili e imbarcazioni. Un’ampia scelta di oggetti di ogni genere che verrà messa all’asta a Como dal 17 novembre prossimo alle ore 12 fino al 24 novembre, sempre alle 12.

I lotti sono 186. Si tratta per la maggior parte di merce oggetto di contrabbando, sequestrata negli ultimi due anni ai valichi di confine con la Svizzera di Ponte Chiasso, della Ferrovia di Chiasso e di Orio Valsolda. Sono per lo più gioielli, orologi, smartphone, oggetti di valore acquistati in Svizzera e non dichiarati in dogana. Beni sequestrati e confiscati che entrano nelle disponibilità dello Stato e vengono messi all’asta. La parte restante, minima, è merce abbandonata all’erario.

La vendita è affidata all’Istituto Vendite Giudiziarie di Como e Lecco, che procederà mediante gara telematica. Gli interessati potranno visionare le foto dei beni in vendita esclusivamente sui siti dell’Istituto givg.fallcoaste.it – www.ivgcomo.it – www.astagiudiziaria.com.

C’è davvero l’imbarazzo della scelta per chi ama le aste e non solo. Non si tratta infatti soltanto di oggetti di valore e dal prezzo base elevato, ma anche di abbigliamento e merce di ogni genere. Si può trovare di tutto. Per i curiosi, dunque, l’appuntamento è online dal 17 novembre.