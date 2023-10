A Laglio in via Vecchia Regina intervento dei vigili del fuoco per il crollo di parte del muro di contenimento.

Sono in corso le valutazioni per la messa in sicurezza. Traffico a senso alternato, presente la polizia locale. Sulla Vecchia Regina anche sindaco e tecnici dell’amministrazione provinciale.

Sassi e terra si sono riversati sulla Vecchia Regina. Immediato il sopralluogo del sindaco Giancarlo Premoli insieme con i geologi dell’amministrazione provinciale. “Hanno svolto le opportune verifiche sulla situazione statica del versante – ha spiegato il primo cittadino – la proprietà sta già provvedendo con la messa in sicurezza e il ripristino. Intanto predisposto il senso unico alternato in una prima fase regolato da movieri in attesa dell’installazione del semaforo. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti mezzi in transito”.