Esondazione del lago, installata una passerella provvisoria in piazza Cavour per permettere il passaggio a negozianti e residenti. L’acqua e i detriti hanno raggiunto nelle scorse ore piazza Cavour, che resta delimitata dalle transenne in quanto zona rossa.

Il lungolago resta chiuso al traffico. Visto l’allagamento di Via Cairoli, la viabilità nella zona a traffico limitato, resa possibile nei giorni scorsi, è stata deviata in Piazza Volta e a seguire in via Garibaldi. Per poter rimettere in funzione le idrovore, bisognerà attendere che il livello dell’acqua si abbassi naturalmente, nel frattempo sono state rimosse le paratie mobili e si sta procedendo allo smaltimento dei detriti che le acque hanno spinto fino in piazza.