Il maltempo ha concesso una tregua a Como. La pioggia ha smesso di cadere questa mattina, ma non è cessato il lavoro degli uomini della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale per mantenere in sicurezza tutta l’area del lungolago Trieste e Trento, di piazza Cavour e via Cairoli.

Per poter rimettere in funzione le idrovore, bisognerà attendere che il livello dell’acqua si abbassi naturalmente, nel frattempo sono state rimosse le paratie mobili e si sta procedendo allo smaltimento dei detriti che le acque hanno spinto fino in piazza.

Visto l’allagamento di Via Cairoli, la viabilità nella zona a traffico limitato, resa possibile nei giorni scorsi, è stata deviata in Piazza Volta e a seguire in via Garibaldi.