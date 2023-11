Il mondo della formazione scolastica e lavorativa incontra gli studenti e le loro famiglie per aiutarli nella scelta del percorso di studi dopo la terza media e post diploma. L’appuntamento è dal 16 al 18 novembre a Lariofiere di Erba con Young-Orienta il tuo futuro, il salone dell’Orientamento, arrivato alla 16esima edizione. Presenti 175 realtà italiane ed estere tra istituzioni, scuole, istituti, fondazioni, accademie, università, professioni in divisa, ordini e collegi professionali, aziende e agenzie per il lavoro, volontariato a disposizione per conferenze collettive e incontri singoli agli stand. Il programma prevede oltre 180 iniziative di orientamento. Previsti 22mila visitatori.

Tre giorni in cui sarà alta l’attenzione all’incontro tra domanda e offerta, affrontando anche le varie tematiche occupazionali e lavorative. “Attrarre, trattenere, far crescere e motivare i giovani nel mondo del lavoro” è il titolo che rende ben chiaro quello che è il fil rouge di questa edizione. Sollecitando il territorio lariano sulle aspettative della Generazione Z, ossia i nati dalla metà degli anni 90 e i primi anni 2000, l’ultima ad essere entrata nel mondo del lavoro, Generazione che – secondo gli esperti – è protagonista di alcuni recenti fenomeni: come la crescita delle dimissioni volontarie, il continuo cambio di posizione per guadagnare di più o sperare di fare carriera. Necessario quindi adottare nuove leve motivazionali per prevenire conflitti generazionali creando un tessuto stimolante su tutti i fronti che possa reggere anche la concorrenza svizzera ad esempio.