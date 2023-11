Controlli dei carabinieri e degli agenti della polizia locale nella serata di ieri in quattro attività commerciali e locali pubblici di Cantù. Due attività sono state temporaneamente chiuse dai militari dell’Arma. Agli accertamenti hanno collaborato anche il Nas e il nucleo ispettorato del lavoro.

Stop temporaneo dell’attività dell’Enjoy Latin Food di via Rebecchino, dove i carabinieri hanno riscontrato irregolarità in materia di norme sulla sicurezza del lavoro. Chiusura temporanea anche per il Bar Bazzi, in via Vergani, dove sarebbe stata riscontrata la presenza di lavoratori irregolari, oltre che di alimenti non tracciati. Accertate anche irregolarità in materia di norme sulla sicurezza sul lavoro.

I carabinieri hanno denunciato a piede libero due persone. Sanzioni complessive per circa 55mila euro.