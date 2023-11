Dopo l’esondazione del Lario la situazione torna alla progressiva normalità. Riaperto il lungolago su entrambe le corsie di marcia. La comunicazione della polizia locale di Como è stata pubblicata stamattina intorno alle 10. L’arretramento del Lario unito alle continue operazioni di pulizia e rimozione dei detriti hanno consentito di anticipare il ritorno alla viabilità regolare. Ieri le previsioni facevano propendere più per la giornata di sabato.

E’ stato riaperto anche Lungo Lario Trento nel tratto da via Recchi a via Cairoli.

A questo punto dalle ore 12 – fa sapere sempre la polizia locale – non sarà più possibile la deviazione attraverso la ZTL.

Mentre già da ieri non si può più utilizzare la corsia preferenziale da via Bertinelli, via Nazario Sauro, viale Battisti, viale Spallino, via Milano.

Il livello del Lario è in ulteriore discesa. Alle 10 si attestava a 112,4 centimetri quindi al di sotto della quota di esondazione.