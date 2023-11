Nel corso del 2023 il Centro Antiviolenza Telefono Donna di Como ha già accolto 190 donne, che in 25 casi sono state accolte in Pronto Intervento. I dati sono stati diffusi in occasione della presentazione, a Palazzo Cernezzi, delle iniziative per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Il fenomeno continua a rappresentare un’emergenza anche in provincia di Como in tutte le sue forme, dalla violenza fisica a quella psicologica ed economica. Le vittime, per la maggioranza di nazionalità italiana, hanno in molti casi un’occupazione e subiscono violenza dal partner.

Il Comune di Como è partito dalle scuole e dall’educazione dei più giovani con un progetto di prevenzione.

Da domenica 19 novembre partirà una serie di iniziative organizzate in tutta la provincia di Como, da convegni a incontri culturali aperti alla cittadinanza, dagli infopoint nei presidi ospedalieri dell’Asst lariana a un Open week con servizi gratuiti a supporto delle vittime di violenza all’ospedale Valduce, fino al camper della polizia di Stato sabato in Largo Miglio a Como.

A Palazzo Cernezzi oggi è stato sottoscritto, per il suo rinnovo, il protocollo d’Intesa della Rete Antiviolenza Territoriale della Provincia di Como, composta da 39 Enti. La rete, di cui il Comune è capofila, è attiva dal 2009.