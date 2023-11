(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Bel tempo al nord e nubifragi al sud. Sono queste, in estrema sistesi, le previsioni per le prossime ore Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Il ciclone, che ha raggiunto il Mare di Sicilia, provocherà un’intensa fase di maltempo sulle coste meridionali e ioniche dell’isola e sulla Calabria ionica. Sul resto d’Italia il tempo è già migliorato al Centronord e migliorerà lentamente sul resto delle regioni meridionali. Poi, nel corso di domani sera, l’aria artica inizierà a sfondare sul Mar Mediterraneo. Il suo ingresso potrà favorire, sabato, improvvisi annuvolamenti dal basso Veneto alla Romagna con locali precipitazioni, nevose a quote collinari. Ma saranno le regioni meridionali e localmente Lazio e Abruzzo a risentire di un maggior peggioramento del tempo con rovesci a tratti intensi e nevicate sugli Appennini anche sotto i 1500-1600 metri. Domenica invece sarà soleggiata salvo veloci rovesci in Puglia e sul basso Tirreno, ma i venti artici faranno abbassare le temperature. Sarà proprio il freddo il protagonista dei prossimi giorni. Le colonnine di mercurio subiranno un crollo di 10-12°C . Di giorno i valori non supereranno i 7-12°C su tante città mentre di notte si scenderà sottozero su gran parte della Pianura Padana, ma anche a Roma e Firenze. Il gelo Artico durerà fino al ponte dell’Immacolata Nel dettaglio: – Giovedì 23. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: nubi irregolari. Al sud: maltempo con piogge forti soprattutto sui settori ionici e sull’agrigentino. – Venerdì 24. Al nord: cielo con nubi irregolari. Al centro: cielo a tratti nuvoloso. Al sud: tempo più stabile. – Sabato 25. Al nord: possibili annuvolamenti tra basso Veneto ed Emilia, venti freddi. Al centro: soleggiato e ventoso. Al sud: peggiora dal pomeriggio con rovesci e neve a quote anche collinari, venti forti da nord. Tendenza: domenica soleggiata, ma piuttosto fredda. Settimana prossima invernale, rischio neve in pianura al Nord. (ANSA).