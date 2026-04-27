Lago di Como selvaggio, multe ai buttadentro e alle barche indisciplinate. Benvenuti nella stagione turistica

Lago di Como selvaggio sulle rive e in acqua. Una barca ha bloccato l’atterraggio dell’idrovolante, tanto che il mezzo è stato costretto a riprendere quota per evitare l’impatto, mentre a terra sono arrivate altre 16 sanzioni per i cosiddetti buttadentro. Con la stagione turistica ormai ufficialmente nel vivo il weekend del 25 aprile ha dato l’ennesima conferma di un turismo che, pur a fronte di regole e normative precise, spesso è fuori controllo e mette a rischio la sicurezza. La polizia nel fine settimana ha multato un 65enne che, nonostante le boe e la segnaletica, si trovava con la barca nello specchio d’acqua davanti all’hangar dell’Aero Club riservato agli idrovolanti durante la fase di atterraggio. Per evitare la collisione il mezzo ha dovuto riprendere. 2.064 euro a tanto ammonta la sanzione.



Il tema delle imbarcazioni che si muovono verso le rive senza rispettare le regole di base ricorre oramai da diverse stagioni. Lo stesso Aero Club aveva evidenziato la questione. Le acque del Lario come corsie autostradali e la storica società di viale Puecher era stata costretta, l’estate scorsa, a ridimensionare la propria attività. I problemi riscontrati erano legati prevalentemente ai natanti affittati ai turisti che spesso non conoscono le normative. E di fronte all’inesperienza i rischi per la sicurezza aumentano per tutti.



La polizia, con la sezione Acque Interne della questura, ha intensificato le verifiche proprio per prevenire gli incidenti nautici e rilevare eventuali violazioni delle norme sulla navigazione. Focalizzando l’attenzione sugli specchi d’acqua davanti alle zone di Villa Olmo, Villa Geno, i giardini del tempio Voltiano e Villa D’Este a Cernobbio e sull’area di attracco al molo di S. Agostino, dove alta è la concentrazione di imbarcazioni.

E a terra non va meglio. Nel fine settimana la polizia locale ha elevato altre 16 sanzioni ai “buttadentro” presenti sul Lungo Lario per attività di promozione delle gite sul lago. 8 sono state contestate agli autori materiali e altre 8 alle aziende beneficiarie. Con 5 ordini di allontanamento perchè le violazioni sono state commesse vicino agli ad infrastrutture di trasporto ferroviario e lacuale, come disciplinato dal Decreto sicurezza bis. Sul tema il Comune ha intenzione di inasprire i provvedimenti con il nuovo regolamento.



Nell’ambito dei controlli di sicurezza urbana nell’ultimo fine settimana sono state complessivamente contestate 51 violazioni al regolamento di Polizia Urbana con un totale di 16 ordini di allontanamento.