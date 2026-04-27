Acinque, approvato il bilancio 2025: contesto internazionale instabile ma risultati di alto livello

Risultati importanti per Acinque. Si è riunita a Monza l’assemblea degli azionisti di Acinque, multiutility di cui fa parte anche Como, che ha approvato all’unanimità il bilancio 2025. Nonostante un contesto internazionale particolarmente instabile, i risultati raggiunti dal gruppo sono di assoluto livello e confermano l’impegno a generare valore sui territori di riferimento, con investimenti all’insegna della sostenibilità. In particolare, il gruppo Acinque ha chiuso l’anno con un utile netto allineato al 2024, quando erano stati registrati risultati record.

Acinque, oggi l’assemblea degli azionisti: approvato il bilancio 2025

Il margine operativo lordo sfiora i 98 milioni di euro, mentre il risultato netto del gruppo supera i 21 milioni, in linea con il 2024. Bene anche gli investimenti, che sfiorano i 70 milioni di euro, finalizzati a garantire valore e continuità nel lungo termine per tutti i territori nei quali opera il gruppo, anche attraverso l’impiego di soluzioni innovative e la digitalizzazione dei processi.

L’assemblea ha approvato anche la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo lordo pari a 8,5 centesimi per azione. Per il secondo anno, il gruppo Acinque ha misurato le proprie performance in ambito ESG attraverso la rendicontazione di sostenibilità inserita all’interno di una specifica sezione della relazione sulla gestione consolidata. Si tratta di criteri con cui si valuta la sostenibilità di un’azienda: dall’impatto ambientale alla responsabilità sociale, fino alla qualità della gestione. Una scelta responsabile che rinnova l’impegno del gruppo nell’applicare concretamente i valori della sostenibilità alle attività di business.

E non è tutto: il gruppo ha affinato la propria capacità di valutare le attività di business che possono essere considerate eco-sostenibili ai fini della tassonomia Ue. In tal senso, la quota di investimenti pienamente allineati alle indicazioni europee è aumentata significativamente, passando dal 35% nel 2024 al 49% del totale Capex 2025, a conferma dell’impegno dell’azienda verso iniziative a maggiore sostenibilità.