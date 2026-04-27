Controlli della Finanza, scoperti tre lavoratori in nero

La guardia di finanza di Como nel fine settimana appena trascorso ha disposto l’impiego di 36 pattuglie e di 77 militari nell’ambito delle attività di controllo del territorio.

Verifiche su 150 veicoli, 226 persone e in 7 esercizi commerciali.

Nell’Alto Lario, la Compagnia di Menaggio e la Tenenza di Oria hanno segnalato alla Prefettura 2 persone e sequestrato oltre due grammi di hashish. Nell’Olgiatese è stato fermato un uomo al quale sono stati sequestrati 2 spinelli. Queste attività fanno seguito ad analoghi servizi effettuati qualche giorno fa nell’erbese, all’esito dei quali è scattata una segnalazione all’autorità giudiziaria perché trovato con 8 involucri per complessivi 12,60 grammi di hashish e 997 euro.

Parallelamente i militari di Como e di Erba hanno controllato 4 esercizi commerciali individuando 3 lavoratori in nero nel settore della ristorazione, con conseguente richiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attività, e 1 lavoratore irregolare. Sono stati inoltre elevati 2 verbali per irregolarità in materia di corrispettivi telematici.