Assemblea Bcc Brianza e Laghi. Il presidente Pontiggia: “Una banca a servizio del territorio”

A Lariofiere di Erba si è riunita ieri l’assemblea ordinaria dei soci della Bcc Brianza e Laghi con la presentazione del bilancio di esercizio 2025 e il rinnovo delle cariche sociali a chiusura del triennio. Un triennio che ha registrato dati positivi sotto l’aspetto economico finanziario ma anche sul fronte sociale con un rapporto sempre più stretto con il territorio. Una fiducia che negli anni si è rinnovata e che i 20 sportelli presenti su tre province (Como, Lecco e Monza e Brianza) hanno consolidato come ha sottolineato sia il presidente Giovanni Pontiggia sia Mauro Pastore. direttore generale BCC Banca Iccrea.

In un periodo di incertezze globali con ricadute concrete sui cittadini la casa di proprietà si rivela essere un bene a cui si tende con le famiglie che investono e che chiedono mutui a tasso fisso. Lo ha spiegato il direttore della Brianza e Laghi Ernesto Mauri.