(ANSA) – FOGGIA, 25 NOV – Prima neve in provincia di Foggia. Fiocchi bianchi sono caduti nel Subappennino dauno e nel Gargano. Nevica a Monteleone di Puglia, a Sant’Agata e ad Alberona. Al momento non si registrano particolari difficoltà, tranne ad Alberona dove ci sono disagi perché da qualche mese la provinciale 130 è impraticabile per un cedimento. Nel Gargano la neve è comparsa a San Marco in Lamis. Intanto il vento sferza forte in tutta la provincia. Da stamani squadre di vigili del fuoco sono impegnate per interventi relativi a cadute di alberi, cartelli pubblicitari e tegole. Non sono state segnalate situazioni emergenziali. Su tutta la Puglia vi è un’allerta meteo gialla per il forte vento dalle 20 di oggi e per le successive 16 ore. (ANSA).