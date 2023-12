(ANSA) – TRIESTE, 08 DIC – Al cinema per vedere ‘Comandante’ ma indossando la divisa nazista dell’epoca. E’ accaduto sere fa in un cinema di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, dove si sono presentati uomini e donne in uniformi dei tempi del Reich. Lo ha reso noto, come riporta il Messaggero Veneto, sul proprio profilo Facebook un esponente locale di Fratelli d’Italia, Bruno Cinque, con un corredo di foto e didascalia: "Abbiamo presenziato per una comparsa scenica con alcuni elementi delle associazioni d’arma e alcuni amici in uniforme storica!!". La vicenda è rimbalzata sui social network fino a coinvolgere il mondo politico: il segretario regionale di Sinistra italiana Sebastiano Badin ha annunciato che sarà presentata una interrogazione parlamentare. (ANSA).