Como, ragazza di 23 anni palpeggiata in viale Lecco: denunciato 30enne pakistano

30enne pakistano denunciato dalla polizia di Stato di Como per violenza sessuale. L’uomo, residente a Como e regolare sul territorio, era già noto alle forze dell’ordine.

Como, 23enne palpeggiata in centro città

L’intervento degli agenti lunedì sera, intorno alle 19.30, quando una pattuglia è stata inviata in un ristorante di viale Lecco su chiamata di un dipendente del locale, intervenuto per aiutare una ragazza 23enne di nazionalità peruviana, residente in provincia di Milano ma domiciliata a Tremezzina, arrivata in centro città per recarsi sul posto di lavoro.

Agli agenti la ragazza ha spiegato di essere stata importunata da un uomo alla stazione di Como Lago, una volta scesa dal treno. L’uomo le avrebbe rivolto domande personali e frasi inopportune, per poi seguirla. Una volta giunta al passaggio a livello tra viale Battisti e viale Lecco si è avvicinato a lei e l’ha palpeggiata. A quel punto la 23enne si è allontanata e ha raggiunto il ristorante, dove si è rifugiata e ha chiesto aiuto.

Identificato e denunciato il molestatore

Attraverso la descrizione fornita dalla vittima, gli agenti della polizia di Stato sono riusciti a rintracciare il molestatore, 30enne pakistano. Si trovava nel parco di via Sauro, dove è stato fermato e portato in Questura. Dopo il riconoscimento e la querela della ragazza, l’uomo – come detto – è stato denunciato per violenza sessuale.