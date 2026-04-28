Controlli della polizia locale, sequestrato un deposito di rifiuti in una carrozzeria

La polizia locale di Como scopre un deposito illecito di rifiuti in una carrozzeria e denuncia i responsabili.

La scorsa settimana le attività si sono focalizzate sul controllo dell’attività imprenditoriale dopo il ritrovamento di alcuni pezzi di ricambio di un’auto abbandonati per strada. Si è risaliti così al proprietario del veicolo e al professionista che lo aveva riparato.

Gli agenti hanno accertato come la carrozzeria non rispettasse le disposizioni sul deposito temporaneo di rifiuti, appurando che al suo interno vi era un deposito incontrollato. L’area esterna è stata dunque sequestrata per impedire l’ulteriore peggioramento della situazione.

Dall’inizio dell’anno le attività effettuate dagli ispettori ambientali hanno permesso di elevare più di 80 sanzioni per conferimento errato di rifiuti e violazione al regolamento comunale di gestione dei rifiuti.

Inoltre, in più occasioni i controlli dell’Unità specialistica tutela dell’ambiente e del territorio, attraverso l’uso delle telecamere, hanno portato ad accertare diverse violazioni in tema di abbandono e trasporto abusivo di rifiuti. In quattro casi si è arrivati alla sospensione della patente di guida con sanzioni da 1.000 a 3.000 euro. In un caso è stato sequestrato un autocarro che stava effettuando un trasporto abusivo di rifiuti senza autorizzazione.