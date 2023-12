(ANSA) – ROMA, 08 DIC – Previsto un rapido passaggio del ciclone responsabile del maltempo nel giorno dell’Immacolata, che nel fine settimana dovrebbe lasciare spazio a un tempo più stabile. Lo indicano le previsioni del sito www.iLMeteo.it. Per l’8 dicembre si prevedono "venti molto forti sulla Liguria", "nubifragi sparsi in Sardegna", "neve in pianura tra Piemonte ed Emilia" e "piogge in veloce spostamento da Nord a Sud", osserva in una nota il fondatore del sito, Antonio Sanò. L’ondata di maltempo, prosegue, avrà una durata di "poche ore" e per il weekend si prevede che "il tempo migliorerà quasi ovunque e torneranno anche temperature decisamente più miti". Il ciclone responsabile della breve ondata di maltempo arriva dalla Francia, con una "traiettoria Costa Azzurra-Corsica-Sardegna-Sicilia". Si prevede quindi "maltempo al mattino sul Nord-Ovest, con neve fino in pianura (Basso Piemonte ed Emilia, localmente Lombardia meridionale), piogge intense in Liguria e in Sardegna", prosegue la nota. Previste inoltre nevicate su Appennino ligure (oltre i 300-500), Appennino Tosco-Emiliano e Alpi occidentali. Nel pomeriggio sono attese piogge forti in Sardegna, "soprattutto sul versante occidentale dell’isola" e, "localmente, ancora tra Liguria e Toscana costiera". In serata maltempo anche in Sicilia e in parte sul medio Adriatico. Per sabato la coda del ciclone toccherà ancora Sicilia e Calabria e porterà temporali forti sulle regioni ioniche. Si prevede sole al Centro-Nord anche se in serata si prevede una "blanda perturbazione" in arrivo dal Nord Atlantico, che "potrebbe riuscire a penetrare il campo di alta pressione in formazione e portare un peggioramento con tanta neve in Valle d’Aosta e poi piogge a carattere sparso nella notte successiva". Domenica 10 dicembre previste piogge sparse al Centro-Nord e neve nella notte sulle Alpi, oltre i 900 metri; dal pomeriggio rovesci anche al Sud. (ANSA).