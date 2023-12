Un 21enne è rimasto ferito, fortunatamente non in modo grave, in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Napoleona, all’altezza dell’ex ospedale Sant’Anna. Il giovane era in sella a una moto che, per cause ancora al vaglio della polizia locale, si è scontrata con un’auto.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14.30. Il 21enne è stato soccorso e portato al Sant’Anna, ma fortunatamente ha riportato solo ferite lievi. Immediate le conseguenze sul traffico, con rallentamenti e code in entrambe le direzioni per le operazioni di soccorso e i rilievi.