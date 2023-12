Covid e virus stagionali in Svizzera, le raccomandazioni per le festività. Le autorità cantonali “desiderano informare la popolazione in merito alla situazione epidemica relativa alle infezioni con sintomi respiratori e simili all’influenza. Le festività rappresentano un momento di aggregazione, ciò che aumenta le interazioni tra le persone, in particolare quelle intergenerazionali con un maggior rischio di trasmissione della malattia alle persone più vulnerabili”, si legge nella nota diffusa dal Dipartimento della sanità e della socialità.

“Attualmente il SARS-CoV-2 continua a essere il virus respiratorio più frequente in tutta la Svizzera. Per quanto concerne l’influenza, i casi sono ancora relativamente pochi ma in chiara crescita. Nonostante non vi siano indizi che le varianti di coronavirus attualmente in circolazione rappresentino, in generale, un rischio maggiore di decorsi gravi, esse restano un rischio per le persone più a vulnerabili. Inoltre, vi sono indizi secondo cui la nuova variante, molto contagiosa, si stia diffondendo anche in Canton Ticino. Pertanto, preme ricordare a tutte le persone a rischio che non si sono ancora vaccinate, che per loro è possibile rivolgersi, oltre che al medico, anche in farmacia fino al 31 dicembre 2023 (ulteriori informazioni sono disponibili a questo link)”.