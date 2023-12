Ultima gara da allenatore titolare del Como per Cesc Fabregas. Sabato il campione spagnolo sarà in panchina allo stadio Sinigaglia per il match contro il Palermo, che si gioca alle 14. Poi toccherà al gallese Osian Roberts, anche se lo stesso Fabregas sarà al suo fianco. In sede di conferenza stampa di presentazione non poteva mancare questo discorso. “Roberts è un grande allenatore, un tecnico che ha una esperienza incredibile come tecnico, assistente e professore della Federazione gallese. Una persona con le idee chiare che può fare tanto per questa società. Mi ha chiesto di rimanere al suo fianco nel lavoro con la prima squadra e di aiutarlo. E’ stata una sua decisione ed era giusto che fosse lui a fare questa scelta”.

Azzurri proiettati sulla sfida con il Palermo con voglia di riscatto, dopo la sconfitta di Brescia. Gara affidata a Luca Pairetto di Torino. Nel Como mancheranno gli infortunati Ioannou e Konè e Barba, squalificato. Iovine potrebbe recuperare. Arbitra Luca Pairetto di Torino. Fabregas, come detto, chiuderà – per ora – la sua esperienza da mister della squadra lariana. Ma come ha vissuto queste settimane? “Ho vissuto con molta intensità questo mese, credo sia stato il lavoro che mi ha portato via più ore di tutta la mia vita. Mi è piaciuto tanto e mi ha fatto crescere molto come persona. Continuerò sicuramente in futuro, la mia passione è allenare. È stato difficile fare scelte da allenatore perché ho un grande rapporto, anche di amicizia con i ragazzi. Li ringrazio per la loro professionalità in questa situazione”.